Governo, Renzi: da Conte un gioco allo sfascio, non va seguito

Roma, 18 lug. (askanews) – “Non sto violando nessun segreto, sto dicendo una cosa che ho detto pubblicamente e ho detto nei colloqui con il presidente Draghi, cioè che secondo me il gioco di Conte è un gioco allo sfascio che non merita di essere seguito”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervistato all’Associazione stampa estera a Roma.

“Il mio suggerimento al premier è di andare in aula, fare un elenco di cose da realizzare in massimo 10 mesi, dire le cose che vuole fare, e non fare trattative con i partiti.

Prendere o lasciare, secondo me questo è lo stile che Draghi dovrebbe avere” ha aggiunto.