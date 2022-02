Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "L'Italia si occupi di non buttare i soldi del Pnrr, di risolvere la questione energetica. Ci sono priorità per cui Draghi faccia Draghi e si concentri sullo cose da fare fino al 2023. Poi la mia opinione è che senza riformisti non si governa: la nostra sfida è arrivare al 2023 e avere poi i numeri per incidere fino al 2028".

Così Matteo Renzi al Messaggero.it.