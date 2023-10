Governo: Renzi, 'esecutivo tecnico? E' il nome che Meloni dà ai suoi fantasmi notturni'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni sembra terrorizzata dalla questione 'governo tecnico'. Il governo tecnico è il nome che la nostra premier dà ai suoi fantasmi notturni: è una ipotesi che non esiste, se non nella polemica della destra". Così M...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni sembra terrorizzata dalla questione 'governo tecnico'. Il governo tecnico è il nome che la nostra premier dà ai suoi fantasmi notturni: è una ipotesi che non esiste, se non nella polemica della destra". Così Matteo Renzi nella enews.

"La triste verità è che al governo tecnico in Italia ormai crede solo la Meloni, ma al governo Meloni ormai non crede più nemmeno la Meloni. C’è da capirla, poveretta: dove vuoi andare – del resto – con le sparate quotidiane Adolfo Urss e Matteo Salvini? Parliamo di inflazione, di accise, di sanità, di infrastrutture: non di governi tecnici, per favore".