Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Loro hanno vinto, vediamo che sono capaci di fare, io non credo lo siano". Così Matteo Renzi a SkyTg24 Live In. "Hanno vinto ma non sono maggioranza nel Paese, sono maggioranza in Parlamento grazie alla strategia di Letta di non fare accordi e andare da solo".