Governo: Renzi, 'in bocca al lupo a Meloni, noi all'opposizione ma facciamo il tifo per l'Italia'

Roma, 21 ott (Adnkronos) – "Domani sapremo i ministri, la settimana prossima saremo in Senato per motivare le ragioni del nostro no al Governo: vi farò sapere l’orario del mio intervento in Aula". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Voteremo contro la fiducia, ovviamente.

Ma questo non mi impedisce di fare – fin da adesso – un grande in bocca al lupo a Giorgia Meloni e ai ministri che sta scegliendo. Da italiano spero che siano all’altezza delle sfide di questo tempo complicato. Noi siamo e saremo all’opposizione ma facciamo e faremo sempre il tifo per l’Italia", aggiunge il leader di Iv.