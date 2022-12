Governo: Renzi, 'io e Calenda non saremo mai ruota scorta'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Noi la ruota di scorta del governo? Conoscendo la modestia che unisce me, Carlo Calenda e tanti di noi, come fa gente come noi ad accettare di essere una ruota di scorta?". Così Matteo Renzi, durante l'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. &qu...