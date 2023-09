Governo: Renzi, 'Meloni bene come influencer ma come premier non funzion...

Governo: Renzi, 'Meloni bene come influencer ma come premier non funzion...

Roma, 26 set (Adnkronos) - "Un anno dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier". Lo scrive Matteo Renzi su X, rilanciando il suo editoriale sul 'Riformista'. "Meloni si racconta come una che lotta a mani nude contro il s...

Roma, 26 set (Adnkronos) – "Un anno dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier". Lo scrive Matteo Renzi su X, rilanciando il suo editoriale sul 'Riformista'.

"Meloni si racconta come una che lotta a mani nude contro il sistema quando quel sistema l'ha da sempre beneficiata. Ma si narra come una outsider e tutti le credono. È come se una magia avesse incantato tutti: oh quanto è brava, coerente, nuova", scrive tra l'altro il leader di Iv.