Governo: Renzi, 'Meloni ha cambiato idea su tutto'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha vinto le elezioni dicendo che avrebbe eliminato le accise e invece ha eliminato lo sconto del Governo Draghi. Ha vinto dicendo chiudiamo i porti, invece ha chiuso gli occhi e ora abbiamo il 115% di sbarchi in più. Qualche anno fa andava in piazza a dire no alle trivelle e ora invece dice di sì. Quando ero presidente del consiglio e dissi, mandiamo le truppe nato in Lettonia, lei disse che era un’idiozia. Ora sta con la Nato” così Matteo Renzi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

“Questo governo ha un grande punto di forza, in campagna elettorale il punto di forza di Meloni era Enrico Letta, adesso ha l’opposizione peggiore della storia repubblicana, Conte e Schlein, le piace vincere facile. Dico queste cose e c’è chi dice, tu vuoi andare a destra. Veramente sono l’unico che pone una serie di problemi critici al governo”.