Governo: Renzi, 'migliore opposizione a Meloni? Da Briatore'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Non è stato il Pd, non è stato Conte, né il Terzo Polo ad aver fatto la migliore opposizione a Meloni. E' stato Flavio Briatore, è stato lui ad aver detto che qui nessuno parla più di tasse". Così Matteo Renzi a Qu...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Non è stato il Pd, non è stato Conte, né il Terzo Polo ad aver fatto la migliore opposizione a Meloni. E' stato Flavio Briatore, è stato lui ad aver detto che qui nessuno parla più di tasse". Così Matteo Renzi a Quarta Repubblica su Rete4. Supera Giorgia Meloni a destra sulle tasse? "No è che io ho abbassato le tasse, lei no….".