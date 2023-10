Governo: Renzi, 'non si dividono, non è il Pd, arrivano al 2027

Roma, 29 ott (Adnkronos) – "Faccio una previsione, penso che la tenuta della maggioranza sia molto solida. Non si dividono, non è il Pd che si divide in 28 parti, vanno al 2027. La tenuta della maggioranza non è a rischio, quella dei conti e della famiglie è molto a rischio". Lo ha detto Matteo Renzi a In mezz'ora.