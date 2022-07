Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Nulla sarà più come prima da domani. E lo dico partendo da sinistra: io non so come qualcuno di voi, amici e compagni del Pd, possa pensare dopo questo disastro di allearsi con il M5s, per me è un mistero della fede e sappiate che comunque noi saremo da un'altra parte".

Così Matteo Renzi nelle dichiarazioni di voto al Senato.