(Adnkronos) – "Questo Governo non supera il 2024. Troppo disunito, troppe polemiche, troppe tensioni. Quanto a Meloni premier dipenderà molto da lei. Ha fatto una lunga marcia in dieci anni. Nelle ultime settimane mi pare abbia ingranato la retromarcia su tutto. Per lei il 2023 sarà l'anno della verità. Lo dovrà affrontare senza il suo principale alleato, Enrico Letta". Lo afferma Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Stampa'.