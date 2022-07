Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "O un Draghi bis o elezioni anticipate. Io lavoro totalmente per riportare Draghi al governo". Così Matteo Renzi a Fanpage.It. "Si può andare a votare. Non c'è niente di pauroso. Io preferisco andare avanti con Draghi per un altro anno e sistemare le cose.

Ma non ho paura del voto".