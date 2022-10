Governo: Renzi, 'Pd sembra voler fare regali a Meloni'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Sembra quasi che certe battaglie siano fatte appositamente dal Pd per fare un regalo alla nuova Premier". Così Matteo Renzi nella enews. "Noi non le faremo regali, ma non le faremo mai aggressioni personali. O peggio ancora verso la sua famiglia.

Perché noi crediamo nella civiltà del confronto e della democrazia. E non attaccheremo mai genitori o figli dei nostri avversari. Chissà che prendendo esempio dal nostro stile non imparino a farlo anche gli altri, in primis i partiti di centrodestra. C’è bisogno di più rispetto reciproco, se vogliamo difendere la democrazia".