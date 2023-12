Governo: Renzi, 'Salvini non ansioso di difesa Lollobrigida, noi pronti a sfiducia'**

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto a Salvini di venire in aula" sul caso Lollobrigida, "non abbiamo ricevuto risposta, ma se le risposte non ci convinceranno su quello che è stato un vergognoso uso delle istituzioni, faremo uno mozione di sfiducia individuale a gennaio...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto a Salvini di venire in aula" sul caso Lollobrigida, "non abbiamo ricevuto risposta, ma se le risposte non ci convinceranno su quello che è stato un vergognoso uso delle istituzioni, faremo uno mozione di sfiducia individuale a gennaio. La faremo, sarò primo firmatario e la faremo anche se dovessimo restare soli. Pd e M5S fanno accordi con Lollobrigida e quindi vediamo che faranno". Così Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. E su Salvini aggiunge: "Non mi pare così ansioso di difendere Lollobrigida".