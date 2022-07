Roma, 18 lug (Adnkronos) – "Gli amici della destra vogliono andare votare, soprattutto la Meloni. Ma credo che se Draghi fa Draghi, Forza Italia e la Lega non possono tirarsi indietro. La paura di andare a votare la avvertono anche i parlamentari della destra, se Draghi fa Draghi non riescono a dire di no".

Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa estera in Italia.