Governo, Renzi: tra Letta e Salvini grande gioco delle parti

Genova, 25 mag. (askanews) – “Non so cosa stia facendo Salvini, mi sembra che sia un grande gioco delle parti con i partiti che cercano di prepararsi alle elezioni. È chiaro che si arriva a fine legislatura”. Lo ha detto oggi a Genova il leader di Italia Viva Matteo Renzi, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se, come dichiarato da Enrico Letta, Matteo Salvini sta davvero mettendo a rischio la tenuta del governo.

“Questi – ha sottolineato Renzi – non capiscono che i prossimi mesi ci sarà un aumento dell’inflazione pazzesco, c’è una situazione di tensione internazionale e se non si blocca subito la guerra c’è un tema di carestia anche in molti Paesi africani che porterà ad un aumento dell’immigrazione in aggiunta a quella ucraina. È l’ora di concentrarsi sulle cose serie – ha concluso il leader di Italia Viva – e dare una mano al governo Draghi: noi lo stiamo facendo e mi auguro lo facciano anche Lega e Cinque Stelle”.