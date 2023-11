Governo: Ricchiuti (FdI), 'contro Lollobrigida sinistra nauseante e irresponsabile'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "Le polemiche delle opposizioni nei confronti del ministro Lollobrigida sono veramente stucchevoli e pretestuose, come al solito. Se una colpa ha Lollobrigida è quella di essere educato e rispettoso delle istituzioni". Lo dichiara Lino Ricchiuti, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia.

"Per presenziare l'appuntamento per l'inaugurazione al parco di Caivano, per rafforzare la presenza dello Stato come da impegno del governo Meloni, non ha preso aerei blu o cortei di auto blu ma il treno come un comune cittadino. Al parco lo attendevano il sindaco di Napoli, le forze dell'ordine, associazioni del luogo e centinaia di cittadini per questo appuntamento importante per la comunità del quartiere di Caivano. Il treno aveva un ritardo di oltre 70 minuti già subito dopo la capitale e ha chiesto al capotreno se fosse possibile anticipare la discesa a Ciampino per proseguire con l'auto. Cosa che hanno fatto anche altri viaggiatori. Tutto questo solo per rispettare un impegno nei confronti delle oltre 400 persone in attesa sul luogo. È davvero nauseante e irresponsabile il comportamento della sinistra, alla quale molto probabilmente non frega nulla di impegni istituzionali presi e poi cancellati. O preferiscono usare i soldi dei contribuenti per spostarsi in tutta comodità su auto blu", conclude.