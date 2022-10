Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Nel suo discorso Giorgia Meloni era partita bene, poi ha calato la maschera”. Così il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci su twitter. “Da Presidente del Consiglio gli slogan non bastano. È stato un discorso di destra, vago e di basso livello, che punta al presidenzialismo già nella prima seduta.

Un po’ come chiedere 'pieni poteri'? L’ultima volta non ha portato bene. Per questo sveglia Pd: opposizione netta, sinistra veloce”,