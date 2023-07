Governo: Ricciardi (Pd), 'serve contraddittorio su vicenda Santanchè, coinvolgere anche Camera'

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "La vicenda che coinvolge la ministra Santanchè non può certo esaurirsi con una informativa al Senato senza nessun contraddittorio. Non passa giorno che le notizie che riguardano le sue aziende complichino una situazione di per sé già gra...

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – "La vicenda che coinvolge la ministra Santanchè non può certo esaurirsi con una informativa al Senato senza nessun contraddittorio. Non passa giorno che le notizie che riguardano le sue aziende complichino una situazione di per sé già grave. Per questo pensiamo che sia quanto mai necessario che la ministra chiarisca la propria situazione. Riteniamo pertanto opportuno che anche la Camera dei Deputati venga coinvolta da questa vicenda affinché possiamo trarre tutte le dovute valutazioni". Così Toni Ricciardi, vicepresidente deputati Pd.