Governo: Richetti (Az), 'inadeguato, su scuola e sanità gestione fallimentare'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Tutti i giorni in Parlamento facciamo i conti con una inadeguatezza imbarazzante. Lo dico perché ci è arrivata una Legge di Bilancio dove la scuola é assente. Non vi interessa più la scuola?”. Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, durante il congresso di Azione di Milano per l’elezione del segretario e del direttivo locale.

“Abbiamo fatto una grande battaglia sulla sanità, ma non c’è verso – ha aggiunto Richetti – Le persone già oggi spendono importanti risorse per accedere alle cure private. Il sistema sta saltando. Chi ci governa tutte le mattine è un disastro e questa esperienza di governo è fallimentare”.