Roma, 3 gen.

(Adnkronos) – "Meloni un giorno ci spiegherà come intende coltivare il patriottismo di cui si riempie la bocca senza un soldo su giovani, sanità e università. Al terzo giorno dell’anno contiamo solo accise sui carburanti aumentate, pedaggi autostradali più alti e quota 103. Parafrasando: 'Non è un governo per giovani'". Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione – Italia Viva alla Camera dei Deputati.