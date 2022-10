Governo: Ronzulli-Cattaneo (Fi), 'adesso al lavoro per cambiare l'Italia'

Roma, 31 ott (Adnkronos) – "Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti gli esponenti di Forza Italia nominati Sottosegretari di Stato. Si tratta di figure di grande spessore e dalle indubbie capacità che svolgeranno al meglio i delicati e prestigiosi incarichi che sono stati chiamati a ricoprire.

La squadra di governo è adesso finalmente al completo e pronta a mettersi al lavoro per rispondere alle sfide e alle emergenze che il Paese si trova ad affrontare, nel solco degli impegni presi con gli italiani in campagna elettorale". Lo dicono i presidenti dei gruppi di Forza Italia al Senato e alla Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo.

"C’è molto da fare per rilanciare l’Italia e imporre una nuova stagione di crescita e sviluppo, ma questa responsabilità, di cui sentiamo certamente il peso, non ci fa paura, siamo determinati a cambiare in meglio il volto del Paese e ci riusciremo”, aggiungono.