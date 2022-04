Governo: Ronzulli, 'deve andare avanti ma noi liberi di portare avanti nostre proposte'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Forza Italia ha voluto e ha fatto nascere questo governo che sostiene convintamente, ma vuole restare libera di portare avanti le proprie idee e le proprie ricette, sia sulla giustizia che su sul fisco. Separazione delle carriere tra la magistratura inquirente e quella giudicante, stop alle porte girevoli, ovvero a quei magistrati che una volta entrati in politica non devono poter tornare a indossare la toga e modalità di elezione del Csm che evitino storture del sistema giudiziario sono obiettivi vicini".

Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, al Tg4.

"Credo che anche sul catasto l’incontro che avremo domani con il governo porterà a un compromesso, perché Forza Italia è da sempre contraria a mettere le mani nelle tasche degli italiani, tanto più in un momento come questo. La casa non si tocca e le tasse non vanno aumentare, queste sono delle nostre bandiere per le quali continueremo a batterci, pur sapendo che il governo non può cadere in un momento così delicato".

"Mi auguro che su entrambe queste misure non venga posta la questione di fiducia, perché il Parlamento deve conservare la sua centralità e il Presidente Draghi deve restare a Palazzo Chigi. Al netto delle minacce del Pd, non credo che Draghi sia così irresponsabile da lasciare la guida del governo in un momento così delicato anche dal punto di vista internazionale e sono fiduciosa che si troverà una soluzione”.