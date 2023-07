Governo: Rosato, 'Santanché? Parlamento non è tribunale, attenzione a processi mediatici'

Governo: Rosato, 'Santanché? Parlamento non è tribunale, a...

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Il Parlamento non è un tribunale. Inoltre l'approccio che adotta una parte dell'opposizione, affrettandosi a presentare una mozione di sfiducia nei riguardi della ministra di Fratelli d'Italia, ottiene come sempre il solo obiettivo di cementare ancora di più la maggioranza", inizia così il deputato di Azione e Italia Viva Ettore Rosato in un'intervista al QN.

"Sui temi giudiziari i giornalisti fanno il loro mestiere. Troppe volte, però, continuo a vedere avversari o alleati politici coinvolti in vicende che occupano le prime pagine dei giornali o dei rotocalchi televisivi e poi, dopo un po', si sgonfiano in un nulla di fatto. Un nulla di fatto che nel frattempo ha comunque provocato una lesione alla credibilità di persone risultate poi estranee", conclude l'ex vicepresidente del Senato.