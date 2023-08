Governo: Rotondi, 'caduta Berlusconi per criticità banche tedesche non italiane'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Nelle memorie di Sarkozy arriva la certificazione della interferenza di altri Paesi europei nello svolgimento della politica italiana. Sarkozy in questo caso é reo confesso, di circostanze che ben conoscevamo. L’ex Presidente francese trascura solo di c...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Nelle memorie di Sarkozy arriva la certificazione della interferenza di altri Paesi europei nello svolgimento della politica italiana. Sarkozy in questo caso é reo confesso, di circostanze che ben conoscevamo. L’ex Presidente francese trascura solo di confessare uno dei principali motivi dell’attacco a Berlusconi e al suo Governo". Così su Facebook Gianfranco Rotondi, all'epoca ministro per l'attuazione del programma.

"In quel periodo -ricostruisce- il nostro Governo varò un decreto cosiddetto ‘salvabanche’, che in realtà salvava i risparmiatori in caso di default delle banche italiane. Il Governo inglese chiese riservatamente che il nostro decreto fosse emanato dopo uno analogo del Governo britannico, per un fatto di prestigio. E così fu. Germania e Francia venivano costrette ad analoga azione, ma erano consapevoli del fatto che Berlusconi non rischiava nulla, perché il sistema bancario italiano era abbastanza sano, mentre ad esempio quello tedesco presentava inquietanti criticità. Da quel momento Merkel e Sarkozy divennero delle belve con Berlusconi. Se vogliamo ricostruire quegli anni, possiamo farlo, ma in modo completo’’.