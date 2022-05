Milano, 22 mag. (Adnkronos) – "Spero vivamente che l'accoppiata Draghi-Mattarella vada avanti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a In Onda su La7. "Mi auguro che Mario Draghi continui, potrebbe continuare davvero se non vince nessuno. Non penso che se vince il centrodestra lui sarà ancora presidente del Consiglio", aggiunge.