Secondo quanto riferito da fonti di Governo, non c’è ancora l’accordo in maggioranza sulla riforma del Consiglio Superiore di Magistratura (CSM). Pare, infatti, che i rappresentanti di Italia Viva stiano facendo resistenza rispetto alle proposte dell’esecutivo mentre il centrodestra avrebbe intenzione di aver più tempo per presentare una controproposta.