Governo, Salvini: “Andare avanti così per mesi è sforzo inutile”

Roma, 13 lug. (askanews) – “Non si può andare avanti così ogni giorno, io quando esco di qua incontro persone che hanno un problema ad arrivare a fine mese (…) se dobbiamo andare avanti così per mesi è uno sforzo inutile”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento Confimi Industria, commentando la possibilità di nuove elezioni.

“Io penso che gli italiani non vogliano questo. Il centro destra è pronto, la Lega è pronta, le ricette ci sono, l’abolizione della Fornero è avviarsi a quota 41, la rottamazione delle cartelle esattoriali è una grande operazione di pace fiscale”, ha aggiunto il leader leghista.

“E poi ovviamente bisogna spendere dei soldi. Draghi dice che non serve uno spostamento di bilancio. Se non si mettono dei soldi in tasca ai lavoratori italiani nessuno compra le merci che fanno gli imprenditori e l’Italia va per aria”, ha sottolineato.

