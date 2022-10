Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Scambio di sguardi con Berlusconi? State analizzando cose a cui non ho mai pensato… Sono anche momenti di emozione". Così Matteo Salvini a Fuori dal Coro su Rete4 sullo sguardo con Silvio Berlusconi durante le consultazioni al Colle.

"Provo affetto per Meloni come per Berlusconi che potrà ancora dare tanto. Chi pensa di dividerci rimarrà deluso".