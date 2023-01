Governo: Salvini, 'con Silvio e Giorgia andiamo d'accordo, voto regionali forza in Ue'

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Guardate come si stanno dando di santa ragione il Pd, i 5 Stelle, il Potere al Popolo. Il 12 e il 13 febbraio può essere un voto per Varese e la Lombardia, ma può darci anche più forza non al governo, dove andiamo d'amore e d'accordo...

Milano, 29 gen.

(Adnkronos) – "Guardate come si stanno dando di santa ragione il Pd, i 5 Stelle, il Potere al Popolo. Il 12 e il 13 febbraio può essere un voto per Varese e la Lombardia, ma può darci anche più forza non al governo, dove andiamo d'amore e d'accordo con Giorgia e con Silvio, ma a Bruxelles dove negli anni passati c'erano governi più distratti, accondiscendenti e silenziosi che hanno messo giù dei progetti che sarebbero devastanti per la Lombardia e l'intera Italia".

Lo sostiene il leader della Lega in un intervento a Varese per sostenere la ricandidatura del governatore lombardo Attilio Fontana.