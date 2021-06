Governo: Salvini, 'incontro con Draghi molto bene, sostanziale condivisione'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – L'incontro con il premier Mario Draghi "è andato molto bene, abbiamo perso di vista l'orologio, poi ci siamo accorti che avevamo fatto tardi, che era trascorsa un'ora e mezza. Un confronto su tanto se non su tutto, con una sostanziale soddisfazione e condivisione per quanto fatto in questi tre mesi di governo".

Così Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi, dopo un confronto che descrive "a 360 gradi".

"Un governo nato con le emergenze salute, lavoro, riaperture, ripartenza, crescita economica – dice – abbiamo portato agli italiani ottimi risultati. Abbiamo parlato di riforma del fisco, come tagliare le tasse, della riforma della giustizia, che sosterremo con i referendum, ma anche di riforma della PA, di scuola, di immigrazione di Ue. Grande soddisfazione per l'operato dei ministri della Lega".