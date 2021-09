Governo: Salvini, 'Lega fa il cane da guardia, nessuna nuova tassa'

Milano, 18 set. (Adnkronos) – "Noi siamo al governo per fare i cani da guardia. Qualcuno vuole aumentare la tassa sulla casa, mettere la patrimoniale sui risparmi o la tassa di successione. La prima cosa che ho chiesto a Draghi per far entrare la Lega nel governo, e ho avuto precisa garanzia, è di non mettere nessuna nuova tassa e con la Lega al governo significa che non ci sarà nessuna nuova tassa".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Varese. "Se ne pagano già abbastanza. La paghi Letta la tassa sulla casa", ha aggiunto.