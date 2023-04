Governo: Salvini, 'Meloni e Berlusconi amici e alleati, insieme 5 anni per passi avanti Italia'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di governo, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo due amici oltre che alleati, abbiamo 5 anni e sono certo che faremo fare passi avanti all'Italia". Così Matteo Salvini, i...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di governo, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo due amici oltre che alleati, abbiamo 5 anni e sono certo che faremo fare passi avanti all'Italia". Così Matteo Salvini, in una conferenza alla Stampa estera. "Se, come da mie previsioni, dureremo 5 anni, faremo fare grandi cose all'Italia – aggiunge poi -. Lavoriamo bene insieme".