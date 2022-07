Roma, 28 lug. (Adnkronos) – "Fesserie, sono fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di Radio24, risponde a chi gli domanda di un retroscena, oggi su La Stampa, circa presunti contatti tra il suo consulente Antonio Capuano e funzionari dell'ambasciata russa a fine maggio per avere informazioni riguardo al sostegno al governo Draghi.