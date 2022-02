Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Se la Lega è penalizzata dallo stare al governo? No, stiamo ottenendo molto". Così Matteo Salvini a Radio24. "Sicuramente ci sono ministri che non brillano… penso al ministro dell'Interno ma in un momento crisi e paura come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, non mi metto alla finestra a criticare gli altri.

Sto dove di decide e posso dare il mio contributo".