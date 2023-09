Governo: Santanché, 'in 1 anno fatto molto, Italia più autorevole e stabile'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Un anno fa gli italiani hanno fatto una scelta e ci hanno affidato il cambiamento della Nazione. Oggi, dopo 11 mesi di governo, l’Italia è la locomotiva d’Europa, finanziariamente stabile, come ci riconoscono i mercati internazionali, assicurando uno spread che non è così basso da anni; abbiamo i tassi di disoccupazione ai minimi storici e il lavoro in costante crescita, ma abbiamo anche lavorato per una rinnovata credibilità che rende l’Italia più autorevole e di nuovo ascoltata nei consessi internazionali". Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè, appena rientrata dalla missione commerciale in Asia, commenta i risultati del governo ad un anno dalle elezioni.

"Questo è un governo che non ha paura di accettare le sfide sulla sicurezza e non teme di mettersi contro gli interessi dei grandi gruppi economici scegliendo sempre il bene degli italiani. Anche nel turismo abbiamo le idee chiare per portare il comparto ad essere la prima industria d’Italia per dare opportunità di lavoro e far crescere professionalmente chi sceglie questo settore sempre più in crescita. Vogliamo che il turismo esca dalla logica della stagionalità investendo nella crescita dei piccoli borghi, dove si concentrano il 90% delle produzioni artigianali e offrire sempre di più a chi viene qui, la possibilità di vivere "l’esperienza italiana" e non solo la visita, come ho avuto l’opportunità di dire nella missione commerciale in Cina, Corea del Sud e Shangai Paesi da cui sono appena tornata. Abbiamo ancora molto da fare per dare agli italiani una Nazione migliore di come ci è stata consegnata”, conclude.