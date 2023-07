Governo: Santanchè in Aula, alla sua sinistra Salvini, a destra Casellati e Piantedosi

Governo: Santanchè in Aula, alla sua sinistra Salvini, a destra Casell...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Mentre parla in Senato, la ministra Daniela Santanchè ha alla sua destra l'ex presidente del Senato, attuale ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati, poco dopo il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi. A sinistra della Santanchè siede il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ascolta a braccia conserte l'informativa. Nel banco più avanti il ministro per rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.