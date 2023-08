Governo: Santanchè, 'Meloni non scappa mai, in Albania ci mette la faccia, siamo orgogliosi'

Governo: Santanchè, 'Meloni non scappa mai, in Albania ci mette l...

Governo: Santanchè, 'Meloni non scappa mai, in Albania ci mette l...

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "La premier, Giorgia Meloni, non è scappata in Albania per farsi le vacanze, anche perché la premier scappa mai, ci mette sempre la faccia e dobbiamo essere orgogliosi di lei. Piuttosto, nonostante quello che si diceva prima che lei diventasse premier, ...

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "La premier, Giorgia Meloni, non è scappata in Albania per farsi le vacanze, anche perché la premier scappa mai, ci mette sempre la faccia e dobbiamo essere orgogliosi di lei. Piuttosto, nonostante quello che si diceva prima che lei diventasse premier, Meloni sta facendo una politica internazionale davvero importante, e anzi: il nostro presidente del Consiglio è apprezzato, negli Stati Uniti e in Europa. E quindi valgono le parole e non i fatti". Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, a 'Gli incontri del principe' a Viareggio, intervistata da Stefano Zurlo.

Alla domanda del giornalista sul fatto che in passato il suo partito aveva una posizione diversa nei confronti dell'Unione europea, la ministra precisa che FdI "non ha mai avuto la posizione di voler uscire dall'Europa, piuttosto voleva un'Europa con un'Italia che doveva avere una posizione importante. Vogliamo un'Europa che una politica fiscale omogenea, quindi vogliamo più Europa, non vogliamo uscire".