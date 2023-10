Governo: Schlein, 'abbassa tasse a ricchi e fa mancare servizi a poveri'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Bisogna scegliere bene come utilizzare le risorse che ci sono. Già nella manovra precedente il governo ha scelto di tagliare la sanità non mettendola al passo con l'inflazione". Così Elly Schlein a Sky Tg24 nell'ambito delle celebr...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Bisogna scegliere bene come utilizzare le risorse che ci sono. Già nella manovra precedente il governo ha scelto di tagliare la sanità non mettendola al passo con l'inflazione". Così Elly Schlein a Sky Tg24 nell'ambito delle celebrazioni 'Sky 20 anni'. "La flat tax è la negazione del principio di uguaglianza che sta in Costituzione. La loro idea è quella di abbassare le tasse anche ai ricchi facendo mancare i servizi ai poveri e a chi da solo non ce la fa".