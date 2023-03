Governo: Schlein, 'battaglie comuni con le opposizioni per riconnetterci alle persone'

Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Riaggrappare i fili" con chi non ha votato alle ultime elezioni per evitare che "le persone pensino che la politica non serve più per migliorare la loro vita". Lo ha detto Elly Schlein nel corso del confronto con Giuseppe Conte, Nicola Fratoiann...

Roma, 16 mar (Adnkronos) – "Riaggrappare i fili" con chi non ha votato alle ultime elezioni per evitare che "le persone pensino che la politica non serve più per migliorare la loro vita". Lo ha detto Elly Schlein nel corso del confronto con Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda al congresso della Cgil.

"Ci sono battaglie comuni da portare aventi insieme nel Parlamento e nel Paese", ha spiegato la segretaria del Pd indicando la manovra del governo "che ha deciso di colpire i poveri anzichè la povertà", il Sud, la scuola, la sanità pubblica, il mercato del lavoro dove "la Spagna dimostra che si può trovare una via per spezzare la precarietà". Per la Schlein, "sono terreni su cui una battaglia comune si può fare".