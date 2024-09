Governo: Schlein con lavoratori Iia, 'servono vere politiche industriali'

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "Questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento di Bologna di Industria Italiana Autobus insieme a lavoratori e lavoratrici che proprio lo scorso 2 agosto hanno ricevuto una lettera di trasferimento in Campania, a 600 km di distanza: nei fatti un licenziamento collettivo". Così Elly Schlein in un post su Fb.

"Questa è un'azienda che da 100 anni fa autobus, oggi fa autobus elettrici: anziché comprarli da altri Paesi europei o dalla Cina dobbiamo costruirli in Italia, qui abbiamo tutte le competenze per farlo. Le hanno questi lavoratori che stanno andando a Roma a difendere il proprio posto di lavoro. Questo è un sito strategico per le nuove filiere industriali che anche grazie al Pnrr dovremmo cercare di costruire e consolidare in Italia e non possiamo tollerare che questo stabilimento venga chiuso e smantellato".

"A questo Paese servono vere politiche industriali. Il Ministro Urso rispondendo alle nostre interrogazioni si era impegnato a garantire i posti di lavoro, all’incontro di oggi saremo al fianco dei lavoratori e ci aspettiamo atti concreti".