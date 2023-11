Governo: Schlein, 'lavoriamo per farlo cadere prima del 2027'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Lavoriamo per far cadere il governo prima" della scadenza naturale, "è il ruolo delle opposizioni. Abbiamo già visto divisioni, continueranno a perdere numeri. Sul Mes si dovrà arrivare a decidere, l'ideologia di Giorgia Meloni sta tenendo bloccata tutta Europa". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7 che in un'intervista aveva parlato di sfida con Meloni prima del 2027.