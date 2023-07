Governo: Schlein, 'Meloni difende suoi sodali ma non una parola su bisogni Paese'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "E' davvero triste per il Paese che dopo molti, troppi giorni di silenzio la presidente del Consiglio in una conferenza stampa a margine di un importante summit internazionale, dove peraltro il governo ancora una volta non ha toccato palla, intervenga solamente ...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "E' davvero triste per il Paese che dopo molti, troppi giorni di silenzio la presidente del Consiglio in una conferenza stampa a margine di un importante summit internazionale, dove peraltro il governo ancora una volta non ha toccato palla, intervenga solamente per difendere i suoi sodali dalle inchieste giudiziarie che li riguardano". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai cronisti.

"Non c'è stata una parola sola sui bisogni delle persone e suoi bisogni del paese. Questa la trovo una cosa grave", sottolinea. (segue)