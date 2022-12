Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non difende le donne, a partire dal loro corpo". Così Elly Schlein, alla convention di Roma dove è atteso l'annuncio della sua candidatura alla guida del PD. "Se Giorgia Meloni vuole aiut...

(Adnkronos) – "Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non difende le donne, a partire dal loro corpo". Così Elly Schlein, alla convention di Roma dove è atteso l'annuncio della sua candidatura alla guida del PD. "Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne – incalza dopo averla attaccata su opzione donna – perché non approva un congedo paritario di mesi, come in Spagna e in Finlandia? Quella sì che è una misura che aiuta le donne".