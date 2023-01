Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Non capisco come una 'donna, madre, cristiana' possa risolvere i problemi deli italiani. Lancio un invito la Meloni, se vuole davvero essere utile alle donne e non solo a sè stessa: faccia un congedo paritario di 3 mesi pienamente retribuito, cos&ig...