Governo: Schlein, 'metodo Meloni? Zero ascolto e vittimismo'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il metodo Meloni? Direi il metodo che non usa... Non ascolta, abbiamo fatto noi le audizioni perchè hanno blindato la manovra e hanno eletto il vittimismo a cifra di governo: se le cose non vanno, è sempre colpa di qualcun altro". Così Elly ...