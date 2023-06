Governo: Schlein, 'ministri si sono dimessi per molto meno di vicenda Santanchè'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "La vicenda della ministra Santanchè è molto grave e imbarazzante per il Governo: abbiamo scoperto che ci sarebbe un debito della società Ki Group che fa capo a lei di 2,7 milioni di euro. Ma potrà una ministra della Repubblica essere in d...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "La vicenda della ministra Santanchè è molto grave e imbarazzante per il Governo: abbiamo scoperto che ci sarebbe un debito della società Ki Group che fa capo a lei di 2,7 milioni di euro. Ma potrà una ministra della Repubblica essere in debito di 2,7 milioni per lo Stato, non pagare fornitori e dipendenti, come pare emergere dalle inchieste giornalistiche che sono state fatte? Ci sono ministri che si sono dimessi per molto meno di così". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'Forrest' su Radiouno Rai.