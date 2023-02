**Governo: Schlein, 'non sono d'accordo con Bonaccini, critiche net...

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con Stefano, su questo bisogna essere netti, non credo ci sia da misurare le critiche come ha detto Stefano". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24 - il Confronto, rispondendo a una domanda sul giudizio da dare al governo....