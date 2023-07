Governo: Schlein, 'prima Ciotti e poi Saviano, non prende sul serio contrasto a mafie

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Quindi ricapitolando nel giro di due giorni, mentre noi ci battiamo per il salario minimo, il governo Meloni riesce ad attaccare Don Ciotti da sempre impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata e cancellare quattro puntate di Insider (già registrate) contro le mafie di Roberto Saviano come vendetta perché è saltata la striscia di Facci. Ma come si fa? Poi si offendono quando dici che hanno un problema col dissenso e che non prendono sul serio il contrasto alle mafie. Ci mancava pure il senatore di Fdi che propone di impedire al Fisco di fare appello contro gli evasori. Il Paese al contrario". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in una nota.